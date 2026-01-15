В России приостановили поставки детских смесей Nestle из-за токсина цереулид

Поставки детских смесей Nestle в России временно приостановили после обнаружения токсина цереулид в партиях продукции, выпущенных с апреля по ноябрь 2025 года, сообщает «Вечерняя Москва» .

В Nestle Россия уточнили, что концентрация токсина в смесях была минимальной, однако компания решила изъять продукцию с российских полок в качестве меры предосторожности. Случаев отравления или появления симптомов у детей на данный момент не зафиксировано.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина пояснила, что цереулид представляет опасность для младенцев, поскольку их иммунная система еще не сформирована и не может самостоятельно бороться с токсинами. Среди возможных симптомов — тошнота, рвота, слабость и другие признаки отравления.

Эксперт предположила, что токсин мог попасть в смеси через арахидоновую кислоту, используемую для производства сырья. По ее словам, недобросовестный поставщик мог реализовать компонент с содержанием цереулида, что привело к заражению нескольких партий.

Соломатина отметила, что определить наличие токсина по внешнему виду или запаху невозможно. Родителям рекомендуется проверять информацию о партиях продукции и следить за официальными сообщениями компании.

Врач добавила, что крупные производители, такие как Nestle, обычно предусматривают компенсацию ущерба в подобных случаях.

Кроме того, государственная система маркировки «Честный знак» приостановила поставки напитков Aloe Vera из-за выявленного вреда для здоровья. Блокировка затронула более 22 миллионов единиц продукции.

