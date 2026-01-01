В России придумали, как гравитация спасет здоровье космонавтов

Госкорпорация «Энергия» получила патент на проект уникальной орбитальной базы, где сила тяжести будет создаваться искусственно, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на издание The Telegraph.

Конструкция напоминает гигантский вращающийся вентилятор: обитаемые модули-«спицы» длиной 40 метров радиально отходят от центрального осевого блока. При вращении со скоростью около пяти оборотов в минуту они создадут центробежную силу, эквивалентную половине земного притяжения.

Ключевая цель проекта — борьба с губительным воздействием невесомости на организм человека. Длительное пребывание в условиях микрогравитации приводит к потере костной и мышечной массы, проблемам с сердечно-сосудистой системой и зрением. Новая станция, описанная в документах Роспатента, призвана обеспечить «повышение безопасности использования экипажем».

Как отмечает издание The Telegraph, это попытка решить фундаментальную проблему, с которой космонавты сталкиваются десятилетиями. Появление этих планов совпало по времени с приближением срока вывода из эксплуатации МКС, запланированного на 2030 год. Россия уже ведет разработку Российской орбитальной станции (РОС), и новая патентованная технология может стать ее ключевым элементом, открыв эру долгосрочных космических миссий без ущерба для здоровья людей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.