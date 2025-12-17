В России предложили ограничить использование образа алкоголя в товарах для детей

Члены фракции «Новые люди» в Госдуме Владислав Даванков и Ксения Горячева обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой ввести ограничения на применение визуальных элементов и названий алкогольных напитков в создании продуктов питания, предназначенных для детской аудитории. Текст обращения имеется в распоряжении информационного агентства ТАСС .

Законодатели подчеркнули, что в России действует запрет на выпуск продовольственных товаров, повторяющих внешний вид сигарет и других табачных изделий. Однако, по мнению депутатов, аналогичное ограничение отсутствует в отношении алкоголя, что приводит к появлению в розничной торговле товаров, использующих алкогольную символику и привлекательных для детей, включая газированные напитки, напоминающие шампанское, и сладости, выполненные в форме бутылок дорогостоящего алкоголя.

Авторы инициативы сообщают, что необходимо применить принцип, успешно реализованный в отношении табачной продукции, к алкоголю. Они предлагают установить запрет на использование визуальных знаков и обозначений, связанных с алкогольными напитками, при изготовлении и продаже товаров, ориентированных на детей.

«Это позволит исключить скрытую пропаганду алкоголя через имитацию», — сказано в письме.

