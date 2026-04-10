В России предложили ограничить информацию о нападениях в школах
Фото - © Константин Григорьев / Фотобанк Лори
В Госдуму внесут законопроект, направленный на ограничение распространения информации о нападениях в школах, сообщает ТАСС.
Председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев заявил, что после атак на школы некоторые СМИ и интернет-площадки могут героизировать нападавших. Таким образом они «вдохновляют тех, у кого слабая психика, повторять за преступниками».
«И это надо точно корректировать. Закон будет направлен на эту задачу», — сказал парламентарий.
Он отметил, что документ об ограничении распространения информации о нападениях в школах будет внесен в ГД в ближайшее время. Проект разрабатывался несколько лет. Он уже согласован с правительством и администрацией президента.
Депутат также выразил мнение, что нападения на школы происходят из-за буллинга или вовлечения и подстрекательства в интернете.
Ранее в Госдуму внесли проект о штрафах до 5 тысяч рублей за сталкинг. Авторы инициативы отмечают, что сейчас в законодательстве нет отдельной нормы, позволяющей привлекать к ответственности за сталкинг, если он еще не привел к вреду здоровью или имуществу. Из-за этого жертвам сложно защититься на ранней стадии.
