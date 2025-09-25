В России предложили давать бесплатные участки семьям с детьми и браком от 10 лет

сегодня в 17:20

Семьи с детьми, состоящие в браке от 10 лет, смогут получить бесплатный участок

Семейные пары в России, прожившие в браке не менее десяти лет и воспитывающие детей, получат возможность безвозмездно оформить в собственность землю. Это станет возможным благодаря новому законопроекту, представленному на рассмотрение депутатами Госдумы от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Информация о документе размещена в электронной базе Госдумы, сообщает Общественная Служба Новостей .

Предлагаемые поправки будут внесены в Земельный кодекс Российской Федерации. Согласно проекту закона, земельные участки будут передаваться в общую долевую собственность всем членам семьи, включая родителей и детей.

В документе оговаривается необходимость обеспечения выделенных участков подъездными путями и возможностью подключения к инженерным сетям.

Законопроект также предусматривает право семьи на получение альтернативной формы социальной поддержки вместо земельного участка. Земля будет предоставляться семьям бесплатно в границах региона их проживания в порядке, установленном региональными властями. При отсутствии соответствующих региональных нормативных актов, регулирующих предоставление земельных участков, будет применяться общепринятый порядок, определенный Земельным кодексом.

