В России появилась военная платформа для передачи данных об обстановке на фронте

«Известия»: в России появилась платформа для обмена данными между военными

Команда разработчиков «Локтар» рассказала о создании программного обеспечения для российских военнослужащих. Об этом сообщают « Известия ».

ПО позволит использовать тактические карты. Также внутри него будет находиться платформа для ведения переписок и передачи данных. Благодаря системе бойцы смогут в режиме онлайн обмениваться геолокацией и сообщать об изменении тактической обстановки.

Делиться информацией получится по закрытой Сети или через средства связи, которые работают на линии боевого соприкосновения. Программное обеспечение уже успешно испытали в зоне СВО.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о наказании российского бизнеса за использование зарубежного ПО. С таких компаний могут начать взимать штрафы.