В России подали первый иск к мобильному оператору из-за отключения интернета

В Волгограде подали первый иск к мобильному оператору из-за отключения интернета

В Волгограде подали первый иск к оператору связи из-за отключения мобильного интернета, узнали «Осторожно, новости» . Двое заявителей требуют от компании «предоставлять услуги в соответствии с договором» и выплатить им компенсацию по 50 тысяч рублей каждому.

Иск подали 44-летний мужчина по имени Максим и его родственник. Максим утверждает, что мобильный интернет в Волгограде полностью перестал работать в течение последнего месяца.

«Бывает и связь пропадает. Одно время в центре невозможно было СМС отправить. Бывает, что работает только экстренный вызов», — рассказал он.

Волгоградец добавил, что уже обращался к оператору и требовал объяснить, кто и из-за чего отключает мобильный интернет в городе. Представители сети отвечали, что «причины от компании не зависят».

Иск рассмотрят в Краснооктябрьском районном суде Волгограда.

Между тем в Госдуме ответили на вопрос об отключении мобильного интернета в Москве из-за атак БПЛА.

