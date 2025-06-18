В России ограничат деятельность опасных религиозных течений уже в июле

В России могут запретить сатанистские и радикальные неоязыческие движения

Российские власти рассматривают возможность запрета сатанистских организаций и некоторых радикальных неоязыческих движений. Об этом заявил религиовед Роман Силантьев, заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ, в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Россия сегодня», сообщает РИА Новости .

«Храм сатаны» уже признан нежелательной организацией, а в ближайшее время, возможно уже в июле, может последовать запрет всего движения сатанистов», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что подобные группы часто практикуют опасные ритуалы и пропагандируют насилие.

Особую озабоченность специалиста вызывают радикальные неоязыческие течения, такие как «некрокоммунисты» и «живые нелюди». По словам Силантьева, эти группы не только занимаются мошенничеством, но и причастны к ряду преступлений, включая убийства и поджоги вышек сотовой связи.

«Лидер „некрокоммунистов“, называющий себя „огнебогом“, создал целую систему незаконных поборов, включая продажу разрешений на торговлю алкоголем за полмиллиона рублей», — привел пример религиовед. Он отметил, что подобные организации представляют реальную угрозу национальной безопасности.