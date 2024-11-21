В России начнут наказывать тех, кто продает вейпы несовершеннолетним

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В Госдуме РФ готовят законопроект об уголовном наказании за продажу вейпов детям

В Госдуму РФ намерены внести законопроект, который вводит уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщает Газета.ru .

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты предлагают наказывать продавцов за продажу вейпов несовершеннолетним и увеличить размеры штрафов.

Он также выразил благодарность главам комитетов Госдумы по экономической политике Максиму Топилину и по молодежной политике Артему Метелеву за их вклад в разработку этой инициативы.

Ранее Метелев упоминал, что штрафы за продажу вейпов молодежи значительно возрастут.

В начале октября в Госдуме было предложено запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года.