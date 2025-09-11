В России мошенники 17,6 тысяч раз за 8 часов позвонили одному абоненту

Оператор «Билайн» зафиксировал самый настойчивый случай телефонного мошенничества в 2025 году: злоумышленники предприняли более 17,6 тысячи попыток дозвониться до абонента из Дагестана в течение восьми часов.

Как сообщили РИА Новости в компании, пиковая атака пришлась на 30 июня — с 8:00 до 16:00 на номер поступало в среднем 36 звонков в минуту. При этом клиент даже не узнал об угрозе благодаря работе антифрод-системы.

С января по август 2025 года оператор заблокировал более 2,2 миллиарда спам-звонков и около 560 миллионов мошеннических вызовов. Статистика показывает, что основной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста: 202 миллиона заблокированных вызовов были направлены на абонентов старше 65 лет. При этом мужчины этой возрастной категории подвергались атакам чаще (56%).

Эксперты отмечают, что мошенники используют автоматизированные системы для массовых звонков, имитируя номера банков, государственных учреждений или служб доставки.