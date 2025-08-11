сегодня в 03:45

В России могут повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

В Общественной палате РФ предложили поэтапно повысить возрастные ограничения на покупку алкоголя с нынешних 18 до 21 года, сообщает kp.ru .

С соответствующей инициативой выступил Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию по демографии и защите семейных ценностей.

Поводом для предложения стала текущая ситуация, когда 11-классники, достигшие совершеннолетия, получают легальный доступ к алкоголю и могут вовлекать в его потребление своих несовершеннолетних сверстников.

«Необходимо рассмотреть вопрос возрастных ограничений для употребления алкоголя, причем сделать это можно поэтапно», — заявил Рыбальченко.

Эксперты отмечают, что подобная мера потребует внесения изменений в федеральное законодательство и может столкнуться с сопротивлением представителей алкогольного бизнеса. В случае принятия инициативы Россия присоединится к ряду стран, где возрастные ограничения на алкоголь установлены на уровне 21 года, включая США и некоторые государства Ближнего Востока.