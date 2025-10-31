В России могут отменить согласия на обработку персональных данных

В России согласия на обработку персональных данных могут заменить на отраслевые стандарты обработки персональных данных. С такой инициативой выступил Роскомнадзор, сообщает «Интерфакс» .

Роскомнадзор (РКН) выступает за внедрение отраслевых стандартов к обработке персональной информации в качестве альтернативы системе согласий, которая, по мнению руководителя ведомства Андрея Липова, утратила свою актуальность.

Липов отметил, что институт согласий на обработку персональных данных в настоящее время больше не отвечает современным требованиям. По его словам, данная модель могла быть действенной на начальном этапе действия 152-ФЗ, когда гражданин и компания, запрашивающая согласие, определяли его содержание совместно.

Глава РКН подчеркнул, что со временем объем выдаваемых согласий стал настолько велик, что граждане утратили возможность отслеживать их, а защита своих прав в случае сомнений в законности получения согласий стала проблематичной.

Вместо получения отдельных согласий на каждое действие от каждого гражданина, Липов предлагает переход к регулированию на уровне отраслей и установлению соответствующих стандартов.

Он привел пример, что для туристической отрасли требуется один набор персональных данных, а для сферы образования — другой. После разработки регулирования отраслевыми ведомствами и его практической апробации, можно будет организовать контроль и надзор за объемом собираемых данных и временем их обработки.

Глава Роскомнадзора сообщил, что соответствующие предложения были направлены в правительство для включения во второй пакет мер, направленных на борьбу с мошенническими действиями, который планируется вынести на рассмотрение Госдумы в рамках текущей осенней сессии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.