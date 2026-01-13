В России ко Дню борьбы с эйджизмом стартовал проект «Кем я стал, когда вырос»

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) совместно с программой «Старшие» благотворительной организации «Добрый город Петербург» дала старт проекту под названием «Кем я стал, когда вырос», приуроченному к Международному дню борьбы с эйджизмом. Главная цель инициативы — заострить внимание общественности на проблеме дискриминации по возрасту и опровергнуть устаревшие представления о пенсии как о периоде ограничений и упущенных возможностей.

В основе проекта лежат вдохновляющие рассказы пожилых людей, которые, выйдя на пенсию, смогли найти свое призвание, воплотить в жизнь заветные мечты и заняться любимым делом. Среди героев проекта — Ирина Шадрина, педагог и исполнительница чарльстона, разработчик авторской техники айкидо Игорь Дмитриев, а также соосновательница экскурсионного клуба Галина Соловьева и создательница вокальной группы «Поем вместе в любом месте» Галина Иванова. Их жизненные примеры наглядно демонстрируют, что возраст не является препятствием для самореализации, карьерного развития и активного образа жизни.

В рамках данного проекта в официальном сообществе программы «Старшие» фонда «Добрый город Петербург» на платформе ОК будут систематически публиковаться истории участников, а также проводиться различные интерактивные мероприятия: занятия по чарльстону, тренировки по дыхательной гимнастике от специалиста айкидо Игоря Дмитриева, онлайн-встречи с Галиной Ивановой и виртуальные прогулки по Санкт-Петербургу от Галины Соловьевой. Все события рассчитаны на широкую публику и направлены на то, чтобы мотивировать пользователей всех возрастов.

«Кем я стал, когда вырос» — это вклад в создание более толерантного, уважительного и инклюзивного общества, в котором каждый человек имеет право быть услышанным и способен раскрыть свой потенциал независимо от возраста.

