В России и за рубежом начали высаживать деревья к 80-летию Победы

В России и за рубежом началась международная акция «Сад памяти»

В России и за рубежом началась международная акция «Сад памяти», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «80 лет Великой Победе».

Первые высадки уже организовали в Крыму и Севастополе, Луганской Народной Республике и Херсонской области.

За рубежом к акции присоединились добровольцы из Индии, Египта и Кипра.

Чтобы посадить своё дерево памяти, необходимо выбрать локацию на сайте сад-памяти.рф и зарегистрироваться.

Деревья можно высадить самостоятельно, например, на дачном участке, после чего добавить свою локацию на сайте проекта, говорится в сообщении.