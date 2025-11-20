В России фейерверки подорожают до 20% перед новогодними праздниками

В преддверии зимних праздников ожидается подорожание пиротехнических изделий до 20%. Этот факт напрямую связан с усилением контроля за импортом товаров из Китая, сообщает Baza .

Китайские поставщики сообщили, что производители из КНР столкнулись с ужесточением таможенных процедур и требований к сертификации в России. Более 25% продукции не соответствуют стандартам безопасности и отправляются обратно.

Складывающаяся ситуация повлекла за собой увеличение расходов на транспортировку, упаковочные материалы и более качественные детали. В сравнении с прошлым годом, стоимость пиротехнической продукции уже увеличилась на 10–12%, и в ближайшие дни возможен дальнейший рост.

На сегодняшний день Китай занимает лидирующие позиции в мировой торговле пиротехникой, на его долю в 2024 году пришлось 82% экспортных поставок, что составляет более 1 миллиарда долларов.

Ежегодно в Сети в преддверии Нового года появляются одни и те же предложения: запретить продажу фейерверков и ограничить (или вовсе запретить) пиротехнику. Такие инициативы являются в большей степени популистскими, чем практическими, и, скорее всего, не выйдут на стадию серьезного рассмотрения, сообщил РИАМО основатель интернет-магазина пиротехники «Феерия» Игорь Язев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.