В России детям запретили раскрашивать Черепашек-ниндзя из-за оружия

Детям запретили использовать раскраски с изображениями персонажей, таких как Черепашки-ниндзя, герои аниме «Наруто», Алиса Селезнева и Тринити из «Матрицы», из-за наличия на рисунках оружия, сообщает Mash .

На одном из сайтов предлагались изображения для раскрашивания как для детей, так и для взрослых, с возможностью загрузки, печати или онлайн-раскрашивания. Большая часть контента была признана содержащей признаки неприязни и агрессии.

В список запрещенных изображений вошли феи Винкс, персонажи Marvel, Хагги Вагги и даже изображения электронных сигарет.

Раздел, предназначенный для взрослой аудитории, кроме рисунков с высокой детализацией, содержал изображения оружия и представителями ЛГБТ*-сообщества.

Московский суд, рассмотрев все материалы дела, постановил, что подобные изображения оказывают негативное воздействие на несовершеннолетних, и вынес решение о запрете их распространения на территории РФ. Сам сайт с раскрасками потребовали внести в базу данных Роскомнадзора и в дальнейшем заблокировать.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

