В России будут судить подростка за ложные сообщения о минировании

В Удмуртии будут судить 17-летнего молодого человека за серию ложных сообщений о минировании, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России.

Подросток за финансовое вознаграждение согласился рассылать письма с угрозами взрывов в учебные заведения и ТЦ Ижевска.

За каждое из ложных сообщений он получил от нанимателя по пять долларов на специально открытый для этих целей криптовалютный кошелек.

Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось об угрозе минирования Павелецкого вокзала Москвы. В том числе было заявлено, что неизвестный позвонил и сообщил об угрозе взрыва.