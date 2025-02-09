В России будут судить подростка за ложные сообщения о минировании
В Удмуртии будут судить 17-летнего молодого человека за серию ложных сообщений о минировании, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России.
Подросток за финансовое вознаграждение согласился рассылать письма с угрозами взрывов в учебные заведения и ТЦ Ижевска.
За каждое из ложных сообщений он получил от нанимателя по пять долларов на специально открытый для этих целей криптовалютный кошелек.
Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось об угрозе минирования Павелецкого вокзала Москвы. В том числе было заявлено, что неизвестный позвонил и сообщил об угрозе взрыва.