В Роспотребнадзоре назвали платную примерку свадебных платьев незаконной

«В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что некоторые свадебные салоны ввели плату за примерку платьев, Роспотребнадзор информирует, что это является нарушением закона», — заявили в регуляторе.

Как пояснили в ведомстве, такие действия можно рассматривать как обман или ущемление прав. Как отметили в Роспотребнадзоре, примерка платьев не обладает потребительской полезностью, так как она и без того включена в покупку товара.

Ранее сеть заполонили возмущения невест, которые теперь вынуждены платить деньги, чтобы примерить свадебные платья. Популярные салоны требуют оплату за камерные примерки нарядов в выходные дни. Причина — высокий сезон и большой спрос.

Потенциальные клиенты салона обрушились с гневными комментариями. Многие отметили, что офлайн-магазины как раз существуют для того, чтобы вещи можно было примерить. По факту с людей берут оплату за воздух, чашку кофе и халат, который может даже не понравиться клиенту.

