В Роскачестве рассказали, как выбрать безопасные сладкие подарки

Директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко предупредила, что в готовых сладких подарках может оказаться просроченная продукция. Она дала рекомендации по выбору безопасных сладостей.

В готовых сладких подарках иногда встречаются просроченные конфеты, если продавцы не проводят своевременную ротацию продукции.

Эксперт отметила, что при покупке сладких подарков важно обращать внимание на условия хранения. Конфеты должны храниться при температуре не выше 25 градусов и влажности не более 75%. Особенно важно следить за тем, чтобы продукция не находилась рядом с холодильными агрегатами или под прямыми солнечными лучами.

«Самое первое — это условия хранения, потому что конфеты — это продукт, который должен содержаться в определенных условиях. Либо соблюдаться холодовая цепь, если это конфеты с начинкой, либо они должны сохраняться при температуре не выше 25 градусов и не выше 75% влажности», — пояснила Спеценко в эфире радио Sputnik.

Также специалист рекомендовала внимательно изучать маркировку. На упаковке должны быть указаны наименование изделия, юридический и фактический адрес производителя, условия хранения и полный состав. Лучше выбирать продукты с минимальным количеством добавок и консервантов. Маркировка должна быть четкой и не стертой.

Эксперт подчеркнула, что не стоит покупать сладкие подарки на стихийных рынках, а выбирать их только в проверенных магазинах.

