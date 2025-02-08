В Роскачестве раскрыли, когда в 2025 году утвердят ГОСТ на шаурму в РФ

Роскачество: ГОСТ на шаурму в РФ могут утвердить в конце 2025 года

Государственный стандарт (ГОСТ) на шаурму собираются утвердить в РФ к концу четвертого квартала 2025 года. Сроки предварительные, рассказали ТАСС в пресс-службе Роскачества.

Специалистам по пищевой безопасности, а также сотрудникам сферы быстрого питания интересно, чтобы ГОСТ для шаурмы появился. Проводится публичное обсуждение первой версии редакции госстандарта.

Создание ГОСТ проводится в соответствии с теми сроками, которые описаны в программе национальной стандартизации.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов говорил, что госстандарт на шаурму окончательно утвердят в 2025 году. Тогда же он вступит в силу.