В роддоме Клина появилась новая выписная комната

Появление на свет ребенка — важный шаг для каждой семьи. Поэтому обстановка должна соответствовать торжественности момента. Сотрудники клинской больницы обновили интерьер, подготовили фотозону для прекрасных снимков, установили мягкую мебель и пеленальный столик. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одной из первых перемены оценила Виктория Алексеева. Девушка приехала в городской округ из Конакова. По совету подруг отправилась за первенцем именно в клинский роддом. Молодая мама считает, что здесь прекрасные комфортные условия для пациенток, современное оснащение и отзывчивый персонал.

«Медицинский персонал не оставлял без внимания. Буквально каждые 10 минут заходили в палату и интересовались, все ли хорошо. Родильный зал очень комфортный. Есть фитболы, которые хорошо помогали при схватках. Если я буду рожать, то только в Клину», — поделилась молодая мама Виктория Алексеева.

С начала года в клинском родильном доме появились на свет 790 малышей. Из них — 420 мальчиков и 370 девочек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.