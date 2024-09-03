В РФ все шло естественным путем: Останина осудила создание банка спермы бойцов СВО

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) она объяснила свою позицию, упомянув основателя Telegram Павла Дурова, который заявил о наличии у него более 100 детей после участия в программе донорства.

Парламентарий отметила, что данная проблема является в большей степени нравственной, нежели финансовой или медицинской. Она охарактеризовала Россию как уникальную страну, где «все всегда происходило естественным путем».

«Что-то мне подсказывает, что опыт Дурова напугал многих», — отметила Останина.

Она добавила, что вопрос о том, кто будет матерью ребенка этого самого донора, которого уже нет в живых, а также наличие текущей коррупции в России, вызывает множество споров.

«Поэтому я осторожно отношусь к этой идее. Я не сторонник», — заключила депутат.

В конце июля Дуров объявил о том, что стал донором спермы, благодаря чему появились более 100 новорожденных. После его заявления в СМИ появилась информация о том, что женщины из России начали активно искать биологический материал миллиардера в клиниках, которые проводят ЭКО.