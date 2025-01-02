В РФ размеры стандартных налоговых вычетов для семей с детьми выросли в 2 раза

В этом году в России увеличилась вдвое сумма средств, которые можно каждый месяц вычитать из налогов, для тех семей, где воспитываются не менее двух детей. сообщает Общественная служба новостей .

Как рассказала пресс-служба Минфина, документ по этому вопросу начал действовать. При разработке данной инициативы приоритет отдавали предложениям от бизнеса и депутатов Госдумы.

С 2025 года при наличии двух детей семья может вычесть в месяц 2,8 тыс. рублей. А если воспитываются больше детей, то уже 6 тыс. рублей. Другие связанные с этим вопросом акты не изменялись.

Кроме того, с 1 января в стране пересчитали пенсии работающим пенсионерам, для них индексация составила 7,3%. А МРОТ в новом году повысили до 22 440 рублей.