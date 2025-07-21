В РФ может появиться закон о запрете покупки за рубежом тканей для военной формы

Председатель ГД Вячеслав Володин поручил разработать изменения в действующее законодательство о запрете закупки тканей для военной формы за рубежом, сообщается на сайте Госдумы.

По словам Володина, Россия должна развивать свою легкую промышленность. Сейчас на это есть запрос, к тому же в РФ есть необходимые производственные мощности для развития этой отрасли.

По словам Володина, в этих целях надо отказаться от импорта тканей для пошива военной формы. Их можно производить непосредственно в РФ.

«Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран», — сказал председатель ГД.

По его словам, решение данного вопроса поможет обеспечить безопасность страны.

Ранее Володин рассказал, что оснований для лишения приобретенного гражданства стало больше 80. Новый закон направлен на обеспечение нацбезопасности страны.