В РФ хотят испытать прототип дрона для раздачи интернета из стратосферы
Фото - © Freepik.com
Весной в России планируют испытать отечественный прототип беспилотника для раздачи интернета из стратосферы, сообщает «РИА Новости: экономика».
Дрон разрабатывает компания Stratolink. БПЛА назвали «Аргус». Об этом рассказали в Центре беспилотных систем и технологий.
Он должен получить крыло размахом 40 м. Дрон сможет находиться в воздухе до 40 дней. Аппарат хотят оснастить солнечными панелями, аккумуляторами или водородными топливными элементами.
Как уточняется на сайте Stratolink, «Аргус» может находиться в полете неограниченное время и использовать для этого солнечную энергию.
