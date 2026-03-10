сегодня в 18:23

В РФ хотят испытать прототип дрона для раздачи интернета из стратосферы

Весной в России планируют испытать отечественный прототип беспилотника для раздачи интернета из стратосферы, сообщает «РИА Новости: экономика» .

Дрон разрабатывает компания Stratolink. БПЛА назвали «Аргус». Об этом рассказали в Центре беспилотных систем и технологий.

Он должен получить крыло размахом 40 м. Дрон сможет находиться в воздухе до 40 дней. Аппарат хотят оснастить солнечными панелями, аккумуляторами или водородными топливными элементами.

Как уточняется на сайте Stratolink, «Аргус» может находиться в полете неограниченное время и использовать для этого солнечную энергию.

