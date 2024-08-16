В результате выездной администрации в Реутове отремонтируют дорогу

В среду, 15 августа, глава Реутова Филипп Науменко и его заместители провели очередной прием граждан. На этот раз выездная администрация была организована для жителей северной части города, прием шел в здании школы № 3 на ул. Советской, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Со своими вопросами к представителям муниципальной власти обратились порядка 50 человек.

Филипп Науменко пообещал лично пройти по ряду адресов, чтобы оперативно решить вопросы горожан.

«Повторное касание» — обязательная часть работы с обращениями граждан, в ходе которой уточняются вопросы, требующие решения, обсуждаются механизмы и необходимые ресурсы. Так по итогам предыдущей выездной администрации глава встречался с жителями д. 8 по ул. Октябрьской — там наметили меры по благоустройству прилегающей территории, реконструкции уличной электрической сети.

В результате еще одного «повторного касания» начался ремонт участка дороги на ул. Новой. Объект был включен вошел в программу губернатора, работы на нем завершатся осенью этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.