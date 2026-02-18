В Реутове выбрали лучших учителей и воспитателей на городском конкурсе

В гимназии Реутова состоялись финалы городских конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года». Претенденты на победу представили свои портфолио, поделились методическими разработками и провели мастер-классы по современным технологиям обучения и развития детей. Жюри оценивало профессионализм и педагогический опыт участников.

В рамках мероприятия прошел круглый стол, на котором педагоги обсудили применение искусственного интеллекта в образовательном процессе. Особое внимание уделили возможностям использования ИИ при работе с дошкольниками и школьниками.

По итогам конкурсных испытаний состоялась церемония награждения победителей и призеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.