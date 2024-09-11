В Реутове в состав городского совета войдут представители 4 партий и 3 самовыдвиженца

В Реутове в состав городского совета войдут представители четырех партий и три самовыдвиженца, сказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Председатель реутовского ТИК Оксана Зотова в ходе брифинга рассказала журналистам об основных итогах выборов в городской Совет депутатов. «Главное, что они признаны состоявшимися, результаты уже опубликованы на официальном сайте администрации и в вестнике Избирательной комиссии Московской области», — отметила она.

В каждом из пяти округов города определены по пять победителей голосования. Ими стали кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. «В состав нового городского Совета войдут 19 представителей партии „Единая Россия“, по 1 представителю от ЛДПР, СРЗП и „Новых людей“, а также 3 самовыдвиженца», — рассказала Оксана Николаевна.

В своем новом составе Совет должен собраться в течение 10 дней после завершения выборов. Скорее всего заседание Совета будет назначено на следующую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.