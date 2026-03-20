В Реутове в 2026 году начнут реконструкцию Центрального парка

Масштабная реконструкция Центрального парка стартует в Реутове в 2026 году и завершится в 2027-м. Проект благоустройства обсудили на выездном совещании глава города Алексей Ковязин и депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Реутова Алексей Ковязин и депутат Московской областной думы Тарас Ефимов провели выездное совещание в Центральном городском парке. Они осмотрели территорию и обсудили детали утвержденного проекта комплексного благоустройства. Начало работ запланировано на текущий год, завершение — на 2027 год.

Центральный парк остается одной из главных площадок для отдыха жителей и проведения городских мероприятий, однако инфраструктура требует обновления. Проект модернизации разработали с учетом предложений горожан. В парке полностью заменят детские игровые площадки и обновят дорожно-тропиночную сеть для более комфортных прогулок.

Особое внимание уделят озеленению и зонам тихого отдыха: высадят многолетники, кустарники и живую изгородь, у воды установят шезлонги и навесы. Модернизируют санитарно-бытовой комплекс, в том числе оборудуют комнату матери и ребенка. В спортивной зоне появятся воркаут-комплексы, ниндзя-парк, памп-трек и новые столы для настольного тенниса. Также реконструируют фонтан, обновят освещение и создадут многофункциональную площадку в амфитеатре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.