В Реутове стартовала выставка картин авторов с ОВЗ

Среди художников, чьи работы представлены на выставке, встречаются очень разные люди. Их произведения тоже сильно отличаются друг от друга. Здесь импрессионистские полотна Екатерины Кашниковой, которую сбила машина, вскоре после поступления в институт. Яркие эксперименты с холстом и красками офицера в отставке Анатолия Супруна, получившего инвалидность входе несения службы. Реалистичные пейзажи и натюрморты члена паралимпийской сборной России Акжаны Абдикаримовой, вернувшейся к изобразительному искусству после международных запретов на выступления российских спортсменов. А также многих других художников.

На открытии выставки собрались члены Реутовской городской организации ВОИ профессионально увлекающихся живописью, различными видами декоративно-прикладного творчества и вокалом.

Церемония открытия стартовала с награждения членов общества, участников ежегодного конкурса декоративно-прикладного творчества «ВОИ — территория мастеров 2024». В этом году в конкурсе принимали участие 12 членов общества инвалидов, четверо, из них, стали лауреатами, победив в номинациях: бисероплетение, валяние из акварельной шерсти, декупаж и лоскутное шитье. Еще два участника были отмечены специальным призом жюри.

«На выставке представлены работы людей с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничным талантом. Я уверена, что эта выставка послужит примером для многих, кто в силу каких-то обстоятельств потерял здоровье. Образцом того, что никогда не надо опускать руки, расставаться со своей мечтой. И если, что-то случилось, как кажется на первый взгляд, непоправимое, то нужно собрать свою волю, мужество, терпение в кулак и следовать за своей мечтой. Жизнь дается только один раз, она прекрасна и нет ничего невозможного. Об этом нужно помнить, об этом сегодня говорит экспозиция выставки людей с инвалидностью», — поделилась председатель реутовской городской организации ВОИ Людмила Борзенкова.

Подарком участникам выставки стало яркое, творческое выступление народного хорового коллектива «Сударушка».

На мероприятии собрался полный зал. Когда церемония подошла к концу, посетители долго рассматривали работы и вчитывались в биографии их создателей.

Музейно-выставочный центр Реутова открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, в четверг посетить его можно с 10:00 до 20:00. Выходной: воскресенье и понедельник.

Выставка продлится до 11 января 2025 года.

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