В Реутове семьи ветеранов СВО посетили кофейное производство

Экскурсия для ветеранов специальной военной операции, их семей и депутатов городского совета прошла 3 марта на крупнейшем в России кофейном предприятии в Реутове. Участникам показали полный цикл производства и организовали дегустацию продукции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия состоялась во вторник на базе реутовского производителя кофе, который сотрудничает с 70 федеральными партнерами. Гостям продемонстрировали цеха, где проходит весь цикл подготовки продукции к продаже, и рассказали об особенностях различных сортов кофе.

Участникам также объяснили, что после купажирования и тестирования сортировка кофе в капсулах и зернах проводится вручную. На предприятии подчеркнули, что особое внимание уделяют контролю качества на всех этапах производства. В завершение встречи гостям вручили подарочные наборы.

В администрации отметили, что подобные экскурсии для участников и ветеранов СВО и их близких организуют не только для знакомства с промышленными предприятиями Реутова, но и с целью содействия дальнейшему трудоустройству жителей города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.



«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.