В Реутове провели урок о роли промышленности в экономике

Урок о важном прошел 16 марта в школе №3 Реутова. Школьникам рассказали о значении отечественной промышленности для экономики страны и показали вклад городских предприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась при участии заместителей главы Реутова Лилии Бабаловой и Оксаны Рогачевой-Масловой, председателя совета молодых ученых и специалистов Реутова, помощника первого заместителя начальника Центрального конструкторского бюро АО «ВПК «НПО машиностроения» Дениса Жулябина, исполняющего обязанности управляющего филиала «Реутовский ЭЗСП» АО «Московское ПРОП» Арсена Гаспаряна, генерального директора ООО «Ситидизайн» Алексея Жданова и руководителей других предприятий.

Школьникам рассказали об основных целях и задачах российской промышленности. На примере предприятий Реутова участники обсудили связь между развитием производства и уровнем благосостояния жителей. В ходе диалога ребятам предложили придумать проект робота-помощника для медицины и образования.

«Российская промышленность — это сердце нашей экономики. В России на предприятиях работают миллионы талантливых и мудрых людей, которые ежедневно производят продукцию, нужную каждому из нас. Флагманом Реутова является градообразующее предприятие АО «ВПК «НПО машиностроения», которое занимает одну из лидирующих позиций в ракетно-космической промышленности России. Важно помнить, что качественное образование является ключом к подготовке профессиональных кадров», — обратилась к учащимся Лилия Бабалова.

«Уроки о важном» проходят в рамках программы Минпромторга РФ при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.