В Реутове провели рейд по безопасности на Фабричном пруду

Профилактическое мероприятие по безопасности на водоемах прошло 23 марта в парке «Фабричный пруд» в Реутове. Жителям напомнили об опасности выхода на лед и вручили памятки с телефонами экстренных служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности провели рейд на территории парка «Фабричный пруд». Горожанам рекомендовали не выходить на замерзшую поверхность водоемов, чтобы избежать несчастных случаев.

Особое внимание специалисты уделили правилам поведения вблизи воды и действиям очевидцев при происшествиях. Они подчеркнули, что с наступлением тепла лед теряет прочность и становится крайне опасным.

По итогам акции жителям раздали тематические памятки с номерами экстренных служб. В случае чрезвычайной ситуации необходимо обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам +7 (495) 528-00-55, +7 (495) 528-21-03 или набрать 112 со стационарного или мобильного телефона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.