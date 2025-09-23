В Реутове провели проверку популярных точек торговли

На территории Реутова продолжается работа по обеспечению правопорядка и соблюдению законодательства в сфере торговли. На улице Ашхабадской прошёл рейд, организованный сотрудниками администрации округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Проверка коснулась работы торговых павильонов. "Подобные рейды мы проводим регулярно в сезон уличной торговли, который продолжается. Определяем места для проверки, в том числе и на основании обращений жителей.

Существуют правила осуществления торговой деятельности. Согласно им, запрещено размещать какие-либо продукты и сооружения вне установленных мест, то есть вне торговых павильонов", - рассказала начальник отдела развития потребительского рынка Екатерина Дергунова.

В ходе рейда обнаружены точки несанкционированной продажи овощей и фруктов. Сотрудники администрации округа составили протоколы об административном правонарушении по статье 4.7 кодекса Московской области «Об административных правонарушениях». Штраф за подобное нарушение предусмотрен для физических лиц до 5 000 рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.

Благодаря регулярной работе удается предотвращать продажу несвежих, испорченных или контрафактных товаров. Кроме того, борьба с нелегальной торговлей обеспечивает честную конкуренцию среди добросовестных предпринимателей, стимулирует развитие официального бизнеса и улучшает общую экономическую ситуацию в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.