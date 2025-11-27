В Реутове прошла лекция о правах ребенка в преддверии Дня матери

Мероприятие состоялось в рамках празднования Всемирного дня ребенка и Дня матери для воспитанников образовательного учреждения и их родителей.

Герой советских мультфильмов Карлсон в ходе интересных игр на смекалку познакомил ребят с их правами и обязанностями и подробно рассказал им, как правильно вести себя в обществе и как не нарушать установленные правила. Ирина Головнева, мама маленького Никиты, отметила, что важную роль играет воспитание в семье, позволяющее объяснить ребенку, что хорошо, а что плохо.

«Права и обязанности — это важный жизненный навык, который поможет детям и родителям уверенно шагать и смело смотреть в будущее. Кроме того, это поможет им выстроить здоровые отношения в коллективе и социуме. Эти знания позволят им быть не простыми наблюдателями, а активными участниками в жизни нашей большой страны», — прокомментировала помощник Уполномоченного по защите прав человека в Московской области, сотрудник отдела социального развития Администрации Реутова Олеся Авдеева.

В конце лекции малыши трогательно поздравили своих мам с предстоящим праздником, вручив им красивые букеты, сделанные своими руками.

