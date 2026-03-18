В Реутове прошла акция к 12-летию воссоединения Крыма

Патриотическая встреча, посвященная 12-летию со дня воссоединения Крыма с Россией, состоялась 18 марта в музейно-выставочном центре Реутова. Жители округа приняли участие во Всероссийской акции «Россия – семья семей» и написали тематический диктант, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках серии городских мероприятий участникам рассказали о событиях 2014 года и их значении для современной истории страны. Гости также посетили фотовыставку и поделились воспоминаниями о поездках в Крым.

«Сегодня мы вспомнили события 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией. Все желающие посетили фотовыставку и поучаствовали в федеральной акции. Мы не забываем нашу общую историю и передаем ее будущим поколениям», — прокомментировала начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Анастасия Николаенко.

Диктант прошел в рамках Всероссийской просветительской акции «Россия – семья семей», приуроченной к Году единства народов России. Проведение мероприятий ко Дню воссоединения Крыма с Россией стало в Реутове ежегодной традицией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.