В Реутове прошел мониторинг торговых объектов
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Отдел развития потребительского рынка администрации городского округа Реутов на регулярной основе проводит мониторинг торговых объектов муниципалитета с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Задача поставлена губернатором Московской области Андреем Воробьевым в целях приведения объектов потребительского рынка к единому стандарту.
В рамках мониторинга выявлено 4 объекта капитального строительства и 2 нестационарных торговых объекта не соответствующих современному архитектурному облику.
До собственника земельного участка по адресу: г. Реутов, Носовихинское шоссе, 21В, была доведена информация об имеющихся нарушениях. Собственник с первых дней пошел на контакт и приступил к их устранению.
Первым этапом были демонтированы все незаконные информационные конструкции и декоративные элементы. Позже была разработана фасадная схема здания для приведения к единому и современному облику. В настоящее время работы выполнены в полном объеме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.
«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.