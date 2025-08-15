В Реутове продолжается реализация мер поддержки семей участников СВО

В городском округе Реутов системно реализуются меры поддержки для семей участников специальной военной операции. Забота о защитниках и их близких — один из ключевых приоритетов как муниципального, так и регионального уровня. Это не просто моральный долг, а конкретные действия, направленные на улучшение качества жизни и поддержку тех, кто защищает страну. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день в Реутове помощь от органов власти получают 321 семья. На базе города действует центр поддержки участников СВО и их близких, в котором граждане могут оперативно получить юридическую и психологическую помощь, а также содействие в решении бытовых, социальных и образовательных вопросов.

Центр стал реальным инструментом поддержки, к которому ежедневно обращаются десятки людей. Муниципальные меры поддержки в 2025 году охватывают широкий спектр направлений:

79 детей получают услуги дошкольного образования бесплатно;

264 школьника обеспечены бесплатным горячим питанием (в том числе 100 — в младших классах, 164 — в старших);

54 ребенка посещают группы продленного дня без оплаты;

155 детей занимаются бесплатно в кружках и спортивных секциях;

11 детей отдохнули бесплатно в санаторно-курортном комплексе «Золотой колос».

Кроме поддержки на уровне города, в Реутове также доступны региональные меры, разработанные правительством Московской области. Например, семьи погибших участников СВО получают ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника, а также единовременную компенсацию в размере 500 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка. На уровне области в целом уже более 2,5 тысячи детей участников СВО зачислены в детские сады без очереди, а 10,5 тысячи малышей посещают их бесплатно. 17 тысяч школьников получают горячее питание, а более 1 тысячи — бесплатно обучаются в группах продленного дня. Около 9,5 тысячи ребят посещают кружки и секции без оплаты. 842 студента колледжей и вузов пользуются правом на двухразовое бесплатное питание или компенсацией затрат на него.

Работа по расширению и развитию системы поддержки продолжается. Ведётся постоянный мониторинг эффективности существующих мер, учитываются поступающие обращения и предложения, а также разрабатываются новые инициативы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», – сказал Воробьев.