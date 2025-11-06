В Реутове продолжается работа экологического проекта «Благодарный шкаф»

В Реутове в рамках экологического проекта «Благодарный шкаф» при поддержке Администрации продолжается сбор ненужной одежды на переработку. Всего на территории города установлено больше 100 терминалов приема текстиля и вещей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Все желающие могут сдать одежду, обувь и сумки, которые в будущем будут либо отданы нуждающимся, либо переработаны на иные изделия. Кроме того, некоторые ткани, которые уже не пригодны для ношения, используются для создания альтернативного вида топлива.

«Всех жителей города призываю присоединиться к акции и начинать разделять мусор. Можно просто провести ревизию в собственном шкафу и не выкидывать на контейнерную площадку те вещи, которые вам уже не понадобились. Поверьте, вещи из этого бака уйдут в нужные руки», — прокомментировал учредитель компании «Экотекстиль» Артур Котлярский.

Социальный экопроект «Благодарный шкаф», сотрудничая с благотворительными организациями Московской области, стремится развивать благотворительность и помогать детям из сиротских приютов и детских домов, бездомным и престарелым гражданам, а также многодетным и малообеспеченным семьям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.