В Реутове отметили начало Светлой седмицы

Жители Реутова 13 апреля встретили начало Светлой седмицы в Троицком храме, где прихожане вместе со священнослужителями позвонили в колокола. Праздничная неделя продолжает торжества в честь Светлого Христова Воскресения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В понедельник прихожане и священнослужители Троицкого храма собрались на праздничное богослужение и колокольный звон. Светлая седмица следует сразу за Пасхой и считается временем особой духовной радости.

По церковной традиции в эти дни утренние и вечерние молитвы заменяют пением Пасхальных часов. После Литургии ежедневно совершается крестный ход, а в течение всей недели звучит вседневный звон во все колокола.

Одиннадцать освященных колоколов установили на куполе Троицкого храма в 2010 году. При храме работают воскресная школа, библейско-богословские курсы, группа милосердия, инструментальный и хоровой ансамбли.

В 2023 году прихожане открыли мастерскую «Троицкий покров». Волонтеры изготавливают для участников специальной военной операции маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, термобелье, аптечки, теплые носки и варежки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.