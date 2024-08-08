В Реутове открыли мемориальную доску герою СВО

Памятную доску земляку-участнику СВО Игорю Евстратову установили на стене его дома в Садовом проезде в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Игоря Евстратова в Реутове помнят многие. Он учился в местной школе, здесь же служил в армии, создал семью, воспитывал сына. Отсюда же ушел защищать безопасность Родины осенью прошлого года. Сразу проявил себя отважным бойцом — получил ранение, но после госпиталя вернулся в зону СВО и продолжил службу. За проявленный героизм удостоен ордена Мужества. Посмертно.

Открывая мемориальную доску герою, глава Реутова Филипп Науменко поблагодарил его маму, Тамару Николаевну, за воспитание сына и подчеркнул, что его подвиг должен остаться в веках. «Считаю важным сохранять память о наших земляках, отдавших жизнь за будущее России, — отметил Филипп Науменко.

Вместе с жителями Реутова, представителями ОДОН им. Дзержинского, депутатами и ветеранами, отдать дань памяти герою пришел депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев. Выступая на митинге по поводу открытия памятного знака, он попросил собравшихся хранить память о героических земляках в своих сердцах и не позволять никому искажать историю.

В настоящий момент в Реутове открыты уже 4 мемориальных доски героям СВО. Кроме Игоря Евстратова таким образом в истории города увековечены Михаил Романенко, Константин Вяткин и Виктор Голышев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.