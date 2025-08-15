В Реутове объявлен конкурс на благоустройство сквера на улице Октября

В городском округе Реутов стартовал конкурс на выполнение работ по благоустройству сквера, расположенного по адресу: улица Октября, дом 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект станет частью масштабной программы «Формирование современной комфортной городской среды», реализуемой в регионе. В Единой информационной системе в сфере закупок уже опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Согласно техническому заданию, планируется благоустройство участка площадью 1,44 гектара. В рамках работ предусмотрен полный демонтаж старых покрытий на всей дорожно-тропиночной сети сквера с последующим устройством новых, установка современной системы уличного освещения и видеонаблюдения, а также размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн, декоративных элементов и так далее).

Отдельное внимание будет уделено сохранению природной среды. Уже на стадии проектирования было решено, что зеленые насаждения останутся нетронутыми, а при необходимости – будут дополнены новыми. Такая концепция направлена на формирование экологически ориентированного пространства, удобного как для вечерних прогулок, так и для отдыха всей семьей. Напомним, подготовка проекта благоустройства велась в диалоге с жителями.

Инициативные горожане могли вносить свои предложения и замечания, которые затем были учтены при разработке архитектурных решений. В результате была сформирована концепция, отвечающая запросам населения: в сквере будет создано уютное общественное пространство с безопасной средой и современными элементами городской инфраструктуры. Кроме сквера на улице Октября, в 2025 году в Реутове начаты работы еще на трех общественных территориях. Все они вошли в перечень приоритетных объектов муниципальной программы благоустройства. Благоустройство общественных территорий – важный элемент комплексного развития города.

Сквер на улице Октября имеет большой потенциал: он расположен в плотной жилой застройке и может стать ключевым местом притяжения для жителей микрорайона. Здесь будет создано современное, комфортное и зеленое пространство, в которое люди захотят возвращаться каждый день. Полное завершение благоустройства сквера запланировано на 2026 год.

Таким образом, Реутов продолжает курс на создание современной городской среды, комфортной для жизни и отдыха. Каждое новое пространство, будь то скверы, парки или дворы, становится результатом совместной работы администрации и жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.