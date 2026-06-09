В Реутове начали строить волейбольную площадку в парке

Строительство новой волейбольной площадки началось 9 июня в парке «Фабричный пруд» в Реутове. Современное поле размером 18 на 9 метров оборудуют рядом с пляжной зоной, завершить работы планируют к концу месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новую спортивную площадку создают в рамках комплексной программы благоустройства, которая реализуется в Реутове. Поле для волейбола разместят рядом с пляжной зоной парка «Фабричный пруд». Работы планируют завершить до конца июня.

В 2026 году в городе также обновят сквер на улице Октября, Каштановый сквер — сквер Реутовских спортсменов — и территорию на Носовихинском шоссе у домов № 6 и 8. Кроме того, запланирована масштабная реконструкция Центрального парка.

Проекты направлены на создание современных и комфортных условий для отдыха жителей. Благоустройство общественных пространств проходит в том числе в рамках программы губернатора «Лето в Подмосковье», которая предусматривает проведение различных мероприятий и активностей для жителей всех возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.