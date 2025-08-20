В Реутове началась реконструкция памятника «Колокол»

В Реутове стартовала масштабная реконструкция памятника «Колокол» — одного из важнейших символов города. Монумент, расположенный на пересечении улиц Победы, Ленина и Гагарина, частично закрыт для проведения строительных работ. Обновление приурочено к 85-летию со дня основания Реутова как города и станет своеобразным подарком жителям к праздничным мероприятиям, запланированным на 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Памятник «Колокол» был установлен в 2005 году в честь 65-летия присвоения Реутову статуса города. Автором скульптуры стал известный мастер Виталий Казанский. Бронзовый колокол украшен фигурой голубя — символом мира, перекликающимся с изображением на гербе города. Местные жители давно считают памятник одним из главных архитектурных ориентиров и символов исторической преемственности.

Согласно информации от генерального подрядчика, первые восстановительные работы уже начались. В зоне ремонта специалисты снимают поврежденную тротуарную плитку: некоторые участки покрытия потрескались, а из швов прорастает трава. Завершить первый этап работ планируется к 25 августа. Следом начнется второй — ландшафтные трансформации, включая укладку новой плитки и устройство газонов. Финальный этап включает восстановление самого памятника. Планируется завершить реконструкцию к 5 сентября, накануне Дня города.

Исторически образ колокола занимает особое место в истории Реутова. По основной версии, название города происходит от слова «реут» — так в древности называли самый большой сигнальный колокол. В XV веке в местах, где ныне расположен Реутов, находилась одна из сигнальных вышек оборонительной линии Москвы. Именно здесь был установлен колокол-реут, звон которого предупреждал о приближении врага из восточного направления. Его голос был слышен до самой Рогожской заставы, а оттуда сигнал передавался в Кремль. Вокруг этой стратегически важной вышки и возникло первое поселение, которое к 1573 году уже получило имя Реутово.

Реконструкция памятника «Колокол» — это не только обновление городской среды, но и важный шаг в сохранении исторической памяти Реутова. В преддверии 85-летнего юбилея города обновлённый символ придаст праздничному событию особую атмосферу единства поколений и духовной связи с героическим наследием нашей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.