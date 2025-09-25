В Реутове готовят проект масштабного благоустройства Центрального парка

На сегодняшний день уже сделан важный шаг на пути к обновлению главного общественного пространства города: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, проведению необходимых инженерных изысканий и подготовке детального проекта будущего благоустройства. Проект предусматривает комплексное преображение парковой территории. В частности, планируется модернизировать зону отдыха у водных объектов, а также полностью обновить сценическое пространство, предназначенное для проведения культурно-массовых мероприятий.

Большое внимание будет уделено инфраструктуре: запланирована полная замена дорожно-тропиночной сети со стороны Юбилейного проспекта, а также установка новых, современных малых архитектурных форм. Для жителей, предпочитающих активный отдых, будут созданы функциональные игровые и спортивные зоны. Кроме того, в рамках реконструкции появится специализированная площадка для выгула и дрессировки животных.

Поскольку мнение горожан является ключевым фактором при формировании комфортной городской среды, Администрация Реутова приглашает всех неравнодушных жителей принять участие в открытом обсуждении проекта благоустройства. Встреча состоится в воскресенье, 28 сентября, в 15:00 в ЦКДИ. На мероприятии можно будет ознакомиться с предварительными наработками, задать интересующие вопросы и внести свои предложения по развитию Центрального парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.