В Реутове формируют новый состав молодежного парламента при Совете депутатов

В Реутове обсудили формирование нового состава молодежного парламента городского округа. Вопрос стал ключевым на совместном заседании Комитета по социальной политике, образованию, культуре и спорту и Комитета по законности, регламенту и местному самоуправлению Совета депутатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Согласно утвержденным изменениям, в новый состав смогут войти активные жители Реутова в возрасте от 14 до 35 лет. Ранее нижний порог составлял 16 лет, но был понижен в соответствии с федеральным законом «О молодежной политике». Всего в парламент войдет 25 молодых человек.

Заместитель председателя Совета депутатов Ксения Кравченко подчеркнула важность этого института:

«Политическое просвещение молодежи играет важную роль в жизни города. Молодежный парламент много значит для формирования комфортной городской среды и благоустройства».

Кандидаты пройдут конкурсный отбор. Подачу заявок откроют после утверждения сроков на следующем заседании Совета депутатов. Комиссию по отбору возглавит глава Реутова Филипп Науменко. Новое созыва будет сформировано до 22 октября.

Председатель Совета депутатов Николай Ковалев предложил активно вовлекать членов молодежного парламента в деятельность местного самоуправления — через участие в заседаниях комитетов и Совета.

