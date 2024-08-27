В Реутове детям участников СВО вручили ученические принадлежности

Общество

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов вручил детям погибших Героев подарочные сертификаты на приобретение школьных товаров, передает пресс-служба партии.

В ходе своей рабочей поездки в Реутов, Игорь Брынцалов провёл в Центре культуры и искусств встречу с семьями погибших участников спецоперациии поздравил в преддверии Дня знаний самых юных членов семей — детей участников СВО. В мероприятии также принял участие секретарь реутовского отделения партии, глава округа Филипп Науменко и представители регионального «Фонда „Защитники Отечества“.

«Мы собрались сегодня расширенным составом, чтобы сразу проработать все вопросы, которые у вас есть. Главное, чтобы семьи наших погибших бойцов ни в чем не нуждались — для этого мы постоянно совершенствуем меры поддержки, контролируем вопросы предоставления выплат и льгот. Большая совместная работа идет и по линии Фонда „Защитники Отечества“, — сказал Игорь Брынцалов.

Одна из участниц встречи Людмила Пэдурару, которая после гибели мужа осталась одна с тремя детьми, рассказала, что семье оказывается помощь в решении любой проблемы.

«Мы чувствуем поддержку буквально во всем: нам помогают материально, и, самое главное, психологически. Это для нас очень важно. В любое время — хоть в 12 ночи, хоть в 5 утра, когда, знаете, просто необходимо — тут все готовы помочь», — поделилась Людмила Пэдурару.

Как подчеркнул Игорь Брынцалов, сейчас семьям с детьми необходима помощь в приобретении школьных принадлежностей — наступает новый учебный год. Поэтому, в рамках ежегодной акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу», Игорь Брынцалов вручил ребятам подарочные сертификаты.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России», сертификат позволит каждому выбрать именно то, что нужно для удачного старта занятий.

«Помимо сертификатов передаем канцелярские и школьные принадлежности, наборы для творчества и рюкзаки, которые собираются на партийных площадках при участии наших неравнодушных жителей. Это очень важно. И традиция обязательно будет продолжена», — отметил председатель Мособлдумы.

В завершении встречи Игорь Брынцалов пожелал ребятам интересной и легкой учебы, а их родителям — добра, здоровья и сил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.