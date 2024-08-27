В Реутове детям участников СВО вручили ученические принадлежности

В ходе своей рабочей поездки в Реутов, Игорь Брынцалов провёл в Центре культуры и искусств встречу с семьями погибших участников спецоперациии поздравил в преддверии Дня знаний самых юных членов семей — детей участников СВО. В мероприятии также принял участие секретарь реутовского отделения партии, глава округа Филипп Науменко и представители регионального «Фонда „Защитники Отечества“.

«Мы собрались сегодня расширенным составом, чтобы сразу проработать все вопросы, которые у вас есть. Главное, чтобы семьи наших погибших бойцов ни в чем не нуждались — для этого мы постоянно совершенствуем меры поддержки, контролируем вопросы предоставления выплат и льгот. Большая совместная работа идет и по линии Фонда „Защитники Отечества“, — сказал Игорь Брынцалов.

Одна из участниц встречи Людмила Пэдурару, которая после гибели мужа осталась одна с тремя детьми, рассказала, что семье оказывается помощь в решении любой проблемы.

«Мы чувствуем поддержку буквально во всем: нам помогают материально, и, самое главное, психологически. Это для нас очень важно. В любое время — хоть в 12 ночи, хоть в 5 утра, когда, знаете, просто необходимо — тут все готовы помочь», — поделилась Людмила Пэдурару.

Как подчеркнул Игорь Брынцалов, сейчас семьям с детьми необходима помощь в приобретении школьных принадлежностей — наступает новый учебный год. Поэтому, в рамках ежегодной акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу», Игорь Брынцалов вручил ребятам подарочные сертификаты.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России», сертификат позволит каждому выбрать именно то, что нужно для удачного старта занятий.

«Помимо сертификатов передаем канцелярские и школьные принадлежности, наборы для творчества и рюкзаки, которые собираются на партийных площадках при участии наших неравнодушных жителей. Это очень важно. И традиция обязательно будет продолжена», — отметил председатель Мособлдумы.

В завершении встречи Игорь Брынцалов пожелал ребятам интересной и легкой учебы, а их родителям — добра, здоровья и сил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.