В Реутова открылась фотовыставка членов Всероссийского общества инвалидов

Выставка продлится до 30 августа и станет важным культурным событием не только для городского округа, но и для всего Подмосковья. Цель выставки — показать, что физические ограничения — не преграда для полноценной, активной и творческой жизни. В экспозиции представлены более сотни работ, авторы которых — как профессиональные фотографы, так и участники Всероссийского общества инвалидов из Реутова и других округов Подмосковья.

Особенное место занимают снимки, ставшие победителями IX Всероссийского фотоконкурса «Без барьеров», ежегодно проводимого для поддержки людей с инвалидностью и популяризации их достижений. Фотоработы отличаются особой искренностью и душевной теплотой: каждый кадр — это личная история преодоления, силы духа и веры в себя.

Посетители увидят портреты людей, для которых ограничения стали лишь новым вызовом: музыкантов, спортсменов, художников, путешественников, родителей и волонтеров. Эти фотографии наполнены светом, энергией и жизнелюбием, вдохновляющим каждого взглянувшего. Выставка в Реутове призвана не только обратить внимание на таланты людей с инвалидностью, но и разрушить стереотипы, показать их как равноправных членов общества с уникальным жизненным опытом.

Организаторы уверены: подобные проекты воспитывают уважение и принятие, делая общество более открытым и гуманным. Музейно-выставочный центр приглашает жителей и гостей Реутова посетить экспозицию и лично убедиться, что творческий взгляд и сила духа по-настоящему не знают границ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.