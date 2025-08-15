В реестр математических классов вошла 721 школа Подмосковья

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 сентября 2025 года в регионе начнут функционировать математические классы. В рамках проекта «Матклассы Подмосковья» участие принимают 721 школа, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В настоящее время завершен отбор учащихся в 1, 5, 7 и 10 классы. Дети, которые уже учатся в пилотных математических классах и начали углубленное изучение математики в прошлом году, продолжат обучение в 2-х и 8-х классах.

Ожидается, что проект охватит более 50 тысяч школьников Московской области. В дополнение к основным учебным занятиям для учащихся будут организованы занятия по дополнительному образованию. направленные на развитие математических способностей. Для работы в математических классах были отобраны педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации и добровольную сертификацию.

«Наш мир меняется, и приоритетным направлением научно-технологического развития страны является обеспечение инженерными кадрами. Мы продолжаем работу по повышению качества массового математического образования в школах Подмосковья», — рассказала первый заместитель министра образования МО Анна Гребцова.

Она также отметила, что в рамках данного проекта был создан Центр математического образования «Вектор» на базе областного Технолицея им. В.И. Долгих. Для учета и систематизации сведений о новых классах сформирован реестр всех математических классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.