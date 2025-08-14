В рамках проекта «Светлый город» в Щелкове установят новое освещение

В городском округе Щелково продолжается реализация регионального проекта «Светлый город». В этом году сразу 7 городских территорий получат новое уличное освещение. Итоговый перечень адресов был определен жителями — по результатам голосования на портале «Добродел», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этот год в программу попали следующие адреса: ул. Беляева (от дома №23А до №30А и от №33 до №49), ул. Советская, д. 1, ул. 60 лет Октября и Неделина. Также новое освещение появится в деревне Байбаки и в поселке Хомутово (ул. Соколовская — к мосту).

Работы уже ведутся полным ходом. Так, например, на улице Беляева специалисты копают траншеи, укладывают подземные кабели в специальные защитные гофры, устанавливают столбы освещения.

«Это не только комфорт, но и безопасность жителей в вечернее и ночное время суток», — прокомментировал глава городского округа Андрей Булгаков.

Проект «Светлый город» реализуется в регионе с 2017 года, чтобы убрать недоосвещенные места и создать комфортные условия для досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.